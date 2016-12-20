В Сумах продолжаются ремонты в больницах Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» продолжается ремонт палаты неврологического отделения, противотуберкулезного кабинета и палаты хирургического отделения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт хирургического корпуса.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн.) и на проведение капитального ремонта больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн.).

Ведутся проектные работы на проведение капитального ремонта фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3. Сумма выделенных средств - 2500,0 тыс. грн.

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» проводится текущий ремонт кабинета психопрофилактики и кабинета женской консультации. Проведен ремонт сестринского комнаты гинекологического отделения.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводился текущий ремонт кабинетов.