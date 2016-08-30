Сумчанам задолжали 93 миллиона зарплаты

В течение прошлой недели задолженность по заработной плате уменьшилась на 101,3 тыс. грн. за счет частичных выплат в ООО «Маш-Сервис» - 97,3 тыс. грн. и ООО «Сумыспортинвест» - 4,0 тыс. грн.
Всего с начала апреля 2017 года долги уменьшены на 857,9 тыс. грн. Удельный вес задолженности (67,8%) принадлежит 5 экономически активным предприятиям – 63 116,3 тыс. грн., из них:
- 66,6% - ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 62 053,5 тыс. грн.;
- 1,2% - остальным 4 предприятиям, в 3 из них с суммой задолженности 990,4 тыс. грн., деятельность которых зависит от расчетов с ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение»;
8 предприятиям-банкротам принадлежит 31,0% долгов – 28 874,0 тыс. Грн., в т.ч.:
- 27,0% - ПАО «Selmi» - 25 142,4 тыс. грн. за период с октября 2008 года;
- 2,0% - ПАО «Сумской мясокомбинат» - 1 900,0 тыс. грн.
На 10 экономически неактивных предприятиях долги составляют 1 137,7 тыс. грн. (1,2% в общей сумме долгов), деятельность не осуществляется, связь отсутствует.
Таким образом, 93,6% задолженности по городу принадлежит 2 предприятиям.
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