Сумским ветеранам перечислили помощь к 9 Мая

Перечислена помощь 6254 ветеранам войны, получающих пенсии в органах Пенсионного фонда Украины на общую сумму 6 552,1 тыс. грн, сообщили в гордепартаменте соцзащиты населения.
В пятницу, 7 апреля, в Сумах была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за текущий месяц....
22 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми....
Специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области во время ревизии законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи,...
8 февраля в Сумах было перечислено государственную социальную помощь семьям с детьми....
В 2017 году сумчане, которые были демобилизованными в 2014-2016 годах с военной службы по призыву во время мобилизации на особый...