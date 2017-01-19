Сумчанам покажут грузинскую выставку

Сумская городская галерея приглашает на открытие выставки фотографий харьковского мастера света Владимира Оглоблина «Грузия. Жизнь за облаками», которая состоится 25 апреля в 17:00.
Сразу после открытия выставки вас ждет интерактивная лекция о тонкостях фотосъемки в экстремальных условиях «В поисках света». Не пропустите!
Во Дворце детей и юношества представили городскую выставку-конкурс детского и педагогического творчества «Учитель-Ученик»....
11 марта в выставочном зале Конгресс центра СумГУ состоится презентация обновленного мультимедийного социального проекта ТСН и журнала VIVA! -Победители. Куратор...
В понедельник, 27 февраля, в 13.00 Конгресс-центр СумГУ представляет проект ART-platform - экспозицию картин для слепых и незрячих....
С 13 по 17 февраля в Сумах пройдет благотворительная выставка-конкурс детских рисунков «Добро глазами детей», которую уже в восьмой раз...
Після Києва право стати першим містом, яке прийматиме експозицію найкращих світлин XVIII Міжнародної фотовиставки «День»-2016, вибороли Суми....