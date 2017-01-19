Сумчанам покажут грузинскую выставку Сегодня, 25 апреля, в Сумах откроется выставка харьковского фотохудожника «Грузия. Жизнь за облаками».

Сумская городская галерея приглашает на открытие выставки фотографий харьковского мастера света Владимира Оглоблина «Грузия. Жизнь за облаками», которая состоится 25 апреля в 17:00.

Сразу после открытия выставки вас ждет интерактивная лекция о тонкостях фотосъемки в экстремальных условиях «В поисках света». Не пропустите!