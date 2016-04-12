Полиция поймала рубщиков леса, которые избили работника лесхоза В Шосткинском районе отец и сын вырубили 12 деревьев сосны. Чтобы избежать ответственности за совершенную кражу они избили работника лесхоза, который их разоблачил и пытался удерживать до приезда полиции.

На линию «102» поступило сообщение от мастера лесничества о том, что возле одного из сел Шосткинского района он с лесником обнаружил двух местных жителей, которые пытались похитить из леса древесину. На указанное место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили полицейские, 59-летний мужчина и его 28-летний сын были выявлены лесниками при вывозе трактором ворованной древесины из леса. Должностные лица пытались их задержать до приезда полиции, однако злоумышленники оказали сопротивление и избили мастера леса. Затем выгрузили похищенные бревна и скрылись.

«В целом подозреваемые срубили 12 деревьев сосны, причинив ущерб государственному предприятию на сумму более 50 000 гривен, - комментирует Валерий Строкач, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Деревья они распилили на бревна длиной по 2 метра, погрузили на собственный трактор и уже вывозили из леса, когда их обнаружили сотрудники агролесхоза».

Сами же подозреваемые говорят, что таким образом заготавливали себе на зиму топливо.

Сейчас трактор изъят и находится на штрафплощадке Шосткинского отдела полиции. По данному факту открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 246 «Незаконная порубка леса» и ч. 2 ст. 350 «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.