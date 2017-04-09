Полицейские поймали вора, который украл электроинструменты на СТО

В Глуховский отдела полиции с заявлением о краже обратился 41-летний житель района. Мужчина сообщил, что из его автомобиля «Камаз», который находился на территории СТО, исчезли углошлифовальная машинка «Форте», газовый резак и две аккумуляторные батареи.
Проведя ряд оперативных мероприятий, полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 32-летний ранее судимый безработный местный житель, который признался в содеянном. Как пояснил подозреваемый, кражами занимался, ища легкого заработка. Похищенные вещи продавал, а деньги тратил на собственные нужды. К тому же, признался, на его счету еще одна кража из строительного вагончика, откуда он сорвал замок, чтобы попасть внутрь и украсть оттуда строительный электромиксер.
Сейчас похищенные вещи найдены и изъяты. После проведения следственных действий они будут возвращены потерпевшим. В отношении злоумышленника по факту краж открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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