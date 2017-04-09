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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50248

Трое молдаван пытались подкупить сумских пограничников

Очередные попытки дачи неправомерной выгоды персонал Сумского отряда зафиксировал в минувшую субботу в пункте пропуска «Екатериновка».

Почти одновременно в пункт пропуска «Екатериновка» в пешем порядке на вход в Украину прибыли трое граждане Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля каждый из мужчин предоставили пограничникам паспортные документы и денежное вознаграждение в размере 100 гривен, 350 и 600 российских рублей соответственно за беспрепятственное пересечение государственной границы Украины, а именно за проставление в их паспортах соответствующих отметок Госпогранслужбы Украины с целью продления срока регистрации на территории Российской Федерации.

В действиях иностранцев, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам Национальной полиции для принятия соответствующих правовых решений, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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