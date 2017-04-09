Трое молдаван пытались подкупить сумских пограничников

Почти одновременно в пункт пропуска «Екатериновка» в пешем порядке на вход в Украину прибыли трое граждане Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля каждый из мужчин предоставили пограничникам паспортные документы и денежное вознаграждение в размере 100 гривен, 350 и 600 российских рублей соответственно за беспрепятственное пересечение государственной границы Украины, а именно за проставление в их паспортах соответствующих отметок Госпогранслужбы Украины с целью продления срока регистрации на территории Российской Федерации.
В действиях иностранцев, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам Национальной полиции для принятия соответствующих правовых решений, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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