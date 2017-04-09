На Сумщине пограничники задержали хулигана В минувшую субботу в межгосударственном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Покровка» пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали украинца, которого разыскивала полиция.

Поздно вечером в пункт пропуска «Покровка» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Украины, в отношении которого во время осуществления пограничного контроля сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что гражданин был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий 32-летнего мужчину передали работникам Национальной полиции, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.