На Сумщине пограничники задержали хулигана

Поздно вечером в пункт пропуска «Покровка» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Украины, в отношении которого во время осуществления пограничного контроля сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.
По предварительным данным установлено, что гражданин был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
После проведения процессуальных действий 32-летнего мужчину передали работникам Национальной полиции, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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