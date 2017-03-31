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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32165

Конотопские оперативники задержали серийного вора-рецидивиста

По подозрению в совершении ряда краж работники полиции задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции от владельцев местных торговых точек начали поступать сообщения о совершении краж. По словам заявителей, ночью неизвестный проникал в магазины, откуда похищала технику, сотовые телефоны, одежда, различные инструменты, продукты питания, бытовую химию и другое ценное имущество.

По всем фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и начали досудебное расследование.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его, - комментирует ситуацию начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Вором оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы по так называемому «закону Савченко». И хотя подозреваемый сначала оправдывался, мол, не имеет никакого отношения к совершенному, в ходе проведения санкционированного обыска полиция нашла неопровержимые доказательства обратного. С подсобном помещении, принадлежащем подозреваемому, полицейские изъяли мешки, пакеты и ящики, где хранились похищенные из магазинов сладости, колбасные изделия, бытовая химия, сигареты и разобранные сотовые телефоны. Кроме этого, по месту его проживания полицейские изъяли похищенный плазменный телевизор и ноутбук».

Как выяснилось, мужчина нигде не работал, а зарабатывал себе на жизнь кражами из торговых заведений. Путем повреждения окна или двери проникал вовнутрь и выносил все, что ему казалось ценным. Похищенное складывал в мешки, после чего велосипедом перевозил в своё подсобное помещение, расположенное в одном из гаражных кооперативов города. Часть полученного таким образом имущества оставлял для собственного использования, все остальное - реализовывал незнакомым людям.

Сотрудники полиции уже установили некоторых лиц, которым злоумышленник сбыл похищенное, и вернули имущество владельцам. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - домашний арест. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений. За совершение краж мужчине грозит шестилетнее лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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