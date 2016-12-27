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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21364

В Конотопе забросали трамвай камнями

В Конотопе группа неизвестных забросала трамвай камнями.

24 апреля около 17:00 в Конотопе в районе улицы Дружбы группа неизвестных забросала камнями трамвай №2, пишет ТопКонотоп.

Как сообщили в городском отделе полиции, неизвестные начали бросать камни, когда трамвай отправлялся с остановки. Повредив 3 окна, хулиганы скрылись. Пострадавших нет.

В полиции этот факт зарегистрировали. Сейчас проводится проверка.

Право Трамвай Хулиганство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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