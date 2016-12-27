В Конотопе забросали трамвай камнями

24 апреля около 17:00 в Конотопе в районе улицы Дружбы группа неизвестных забросала камнями трамвай №2, пишет ТопКонотоп.
Как сообщили в городском отделе полиции, неизвестные начали бросать камни, когда трамвай отправлялся с остановки. Повредив 3 окна, хулиганы скрылись. Пострадавших нет.
В полиции этот факт зарегистрировали. Сейчас проводится проверка.
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