В Конотопе забросали трамвай камнями В Конотопе группа неизвестных забросала трамвай камнями.

24 апреля около 17:00 в Конотопе в районе улицы Дружбы группа неизвестных забросала камнями трамвай №2, пишет ТопКонотоп.

Как сообщили в городском отделе полиции, неизвестные начали бросать камни, когда трамвай отправлялся с остановки. Повредив 3 окна, хулиганы скрылись. Пострадавших нет.

В полиции этот факт зарегистрировали. Сейчас проводится проверка.