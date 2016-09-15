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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе

В субботу, 22 апреля, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Конотопской ДЮСШ состоялся третий Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Конотопская битва».

Соревнования проходили в рамках командного чемпионата в двух возрастных категориях - младшие юноши (2005-06 г.р.) и юноши (2003-04 г.р.). Кроме конотопчан, в турнире приняли участие команды из Киева, Харькова, Сум и Мироновки, пишет ТопКонотоп.

Конотопская сборная одержала победу в двух возрастных категориях. Среди младших юношей второе место заняла команда из Мироновки, третье - Сумская команда. Среди юношей вторыми были воспитанники киевской «Школы спорта», «бронзу» получила команда из Харькова.

Вскоре в Конотопе предстоит еще один большой турнир по греко-римской борьбе среди кадетов - памяти борца Валерия Геппы.

Спорт Греко-римская борьба
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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