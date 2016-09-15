В Конотопе прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе В субботу, 22 апреля, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Конотопской ДЮСШ состоялся третий Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Конотопская битва».

Соревнования проходили в рамках командного чемпионата в двух возрастных категориях - младшие юноши (2005-06 г.р.) и юноши (2003-04 г.р.). Кроме конотопчан, в турнире приняли участие команды из Киева, Харькова, Сум и Мироновки, пишет ТопКонотоп.

Конотопская сборная одержала победу в двух возрастных категориях. Среди младших юношей второе место заняла команда из Мироновки, третье - Сумская команда. Среди юношей вторыми были воспитанники киевской «Школы спорта», «бронзу» получила команда из Харькова.

Вскоре в Конотопе предстоит еще один большой турнир по греко-римской борьбе среди кадетов - памяти борца Валерия Геппы.