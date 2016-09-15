В Конотопе прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе

Соревнования проходили в рамках командного чемпионата в двух возрастных категориях - младшие юноши (2005-06 г.р.) и юноши (2003-04 г.р.). Кроме конотопчан, в турнире приняли участие команды из Киева, Харькова, Сум и Мироновки, пишет ТопКонотоп.
Конотопская сборная одержала победу в двух возрастных категориях. Среди младших юношей второе место заняла команда из Мироновки, третье - Сумская команда. Среди юношей вторыми были воспитанники киевской «Школы спорта», «бронзу» получила команда из Харькова.
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