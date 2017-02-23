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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41187

За выходные полиция нашла и вернула владельцам похищенные автомобиль и мотоцикл

С начала нынешнего года в Сумах произошло десять незаконных завладений автомобилями, четыре машины уже найдены полицией и возвращены хозяевам. Только за выходные правоохранители раскрыли два незаконных завладения транспортными средствами и вернули похищенное владельцам.

Поздно ночью, в минувшую субботу, четверо жителей областного центра 17, 18 и 19 лет, сговорившись между собой, пробрались в домовладение 69-летней жительницы Сум и сорвав замок на гараже, проникли во внутрь и похитили мотоцикл ЯВА - 360. Однако далеко уйти молодым фанатам мотоциклов не удалось. Их оперативно вычислили и задержали той же ночью на одной из улиц города сотрудники патрульной полиции. Украденное из гаража транспортное средство возвращено владелице. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

В селе Стецковка Сумского района, среди белого дня, от одного из домов по центральной улице был угнан автомобиль Део Ланос. Легковушку полиция нашла в тот же день и вернула владелице. Как выяснилось, незаконное завладение автомашиной совершил бывший муж заявительницы, 43-летний житель соседнего села. Злоумышленника полиция задержала и возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Мужчину, который посягнул на имущество своей бывшей, полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины. Началось следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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