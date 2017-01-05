Полицейские задержали мужчину, который доказывал свою точку зрения с помощью ножа Конфликт возник между односельчанами в Кролевецком районе. Будучи нетрезвыми, один из участников ссоры схватился за нож. В результате пострадал 24-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать с ножевыми ранениями в живот. Его 63-летнему обидчику грозит уголовное наказание сроком до восьми лет заключения.

В Кролевецкое отделения полиции вечером поступило сообщение от дежурного врача центральной районной больницы о том, что в приемное отделение был доставлен 24-летний житель одного из сел с диагнозом проникающее ножевое ранение живота, резаная рана правой ладони.

Следственно-оперативная группа, которая выехала по указанному адресу, сразу установила, что двое соседей просто среди улицы таким образом решали давний конфликт. Очевидцы рассказали, что оба, находясь под действием алкоголя, сначала громко ссорились. Затем в ход пошел нож. Результатом чего стали нанесенные удары 63-летним мужчиной, который сначала повредил руку парню, а затем ножом ударил в живот, повредив, по заключению врачей, брюшную полость в области пупка с повреждением внутренних органов.

Своей вины пенсионер не отрицает. Говорит, в такой способ хотел проучить наглеца, который ему противоречил. И хотя, уверяет, не надеялся на такие последствия, а лишь хотел доказать таким способом свою точку зрения, ответственности мужчине не избежать.

В настоящее время потерпевший находится на лечении, его состояние стабильное. А в отношении пенсионера сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», которое предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.