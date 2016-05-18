Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине

Соревновались более ста спортсменов из 11 областей. В общекомандном зачете Сумская область шестой год подряд становится победителем чемпионата Украины. Второе место заняли винничане, третье - волыняне.
В личном зачете наши спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали: Мальованый Артем - 2 золотые, 1 серебряная, Денисенко Дмитрий, Панасенко Виктория, Боготыр Елена – по 1 золотой, Редька Егор, Мирошниченко Елизавета – по 1 серебряной и 1 бронзовой, Новая Ольга – 1 серебряная, Педосенко Егор – 1 серебряная.
Эти соревнования были отборочными для участия в юношеском чемпионате мира.
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