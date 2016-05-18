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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине

21-23 апреля в Дубно Ривненской области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

Соревновались более ста спортсменов из 11 областей. В общекомандном зачете Сумская область шестой год подряд становится победителем чемпионата Украины. Второе место заняли винничане, третье - волыняне.

В личном зачете наши спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали: Мальованый Артем - 2 золотые, 1 серебряная, Денисенко Дмитрий, Панасенко Виктория, Боготыр Елена – по 1 золотой, Редька Егор, Мирошниченко Елизавета – по 1 серебряной и 1 бронзовой, Новая Ольга – 1 серебряная, Педосенко Егор – 1 серебряная.

Эти соревнования были отборочными для участия в юношеском чемпионате мира.

Спорт Радиопеленгация
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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