Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине 21-23 апреля в Дубно Ривненской области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

Соревновались более ста спортсменов из 11 областей. В общекомандном зачете Сумская область шестой год подряд становится победителем чемпионата Украины. Второе место заняли винничане, третье - волыняне.

В личном зачете наши спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали: Мальованый Артем - 2 золотые, 1 серебряная, Денисенко Дмитрий, Панасенко Виктория, Боготыр Елена – по 1 золотой, Редька Егор, Мирошниченко Елизавета – по 1 серебряной и 1 бронзовой, Новая Ольга – 1 серебряная, Педосенко Егор – 1 серебряная.

Эти соревнования были отборочными для участия в юношеском чемпионате мира.