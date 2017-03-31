В Сумах субсидии выросли за год на 21% Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-марте 2017 года 14,1 тысяч домохозяйств г. Сумы были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Общая сумма субсидий составила 18,7 млн грн, что на 21,4% больше соответствующего периода прошлого года. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 1389,0 грн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в январе-марте 2017 года 22 домохозяйствам областного центра были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 55,6 тыс. грн.

Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 3001,9 грн, что на 38,4% больше показателя марта прошлого года.