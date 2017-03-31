В Сумах субсидии выросли за год на 21%

Общая сумма субсидий составила 18,7 млн грн, что на 21,4% больше соответствующего периода прошлого года. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 1389,0 грн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в январе-марте 2017 года 22 домохозяйствам областного центра были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 55,6 тыс. грн.
Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 3001,9 грн, что на 38,4% больше показателя марта прошлого года.
Государственная служба статистики Украины сообщает о величине индекса потребительских цен (индекса инфляции) в марте 2017 года....
По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуации в области....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что за февраль 2017 года населению области начислено к уплате за потребленные жилищно-коммунальные...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2017 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Сумщины было...