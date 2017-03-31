Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:548

В Сумах субсидии выросли за год на 21%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-марте 2017 года 14,1 тысяч домохозяйств г. Сумы были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Общая сумма субсидий составила 18,7 млн грн, что на 21,4% больше соответствующего периода прошлого года. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 1389,0 грн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в январе-марте 2017 года 22 домохозяйствам областного центра были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 55,6 тыс. грн.

Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 3001,9 грн, что на 38,4% больше показателя марта прошлого года.

Общество Статистика Субсидии
view counter

По тематике

11.04.2017 11:32

На Сумщине индекс потребительских цен в марте меньше, чем в среднем по Украине

Государственная служба статистики Украины сообщает о величине индекса потребительских цен (индекса инфляции) в марте 2017 года....

05.04.2017 10:23

На Сумщине сокращается число преступлений

По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений....

05.04.2017 09:10

За январь 2017-го Сумщина потеряла больше тысячи жителей

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуации в области....

04.04.2017 08:16

Жители Сумщины задолжали за коммунальные услуги 180 миллионов

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что за февраль 2017 года населению области начислено к уплате за потребленные жилищно-коммунальные...

31.03.2017 12:45

Средняя зарплата на Сумщине перевалила за 5 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2017 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Сумщины было...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.