В Сумах будут отключать свет Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключение связаны с ремонтными работами на воздушных линиях и электрооборудовании.

Так, 26 апреля с 8:00 до 16:00 свет отключат по ул. Кармелюка, ул. Грабовского, ул. Лохвицкой, ул. Котляревского, ул. Декабристов, ул. и проезду Гаевому, ул. Связистов, ул. Победы;

с 8:00 до 13:00 - по ул. Штеповской, ул. Вильшанской (д. №№ 15-35, 22-40), ул. Декабристов (д. №№ 84-96, 109-139);

с 13:00 до 16:00 - по ул. Романа Атаманюка (д. № 21), пр-ту Курскому (д. №№ 105-119,131).

27 апреля с 8:00 до 13:00 обесточат ул. Руднева (д. №№ 83-105,84-110), ул. Сеченова (д. №№ 2-42, 25);

с 8:00 до 16:00 - ул. Пантелеймона Кулиша (д. №№ 109-145,106-134), ул. Декабристов (д. №№ 95-109), пер. Оборонный, ул. Вильшанской (д. №№ 2-20 1-13), ул. Лысенко, ул. Декабристов, ул. Серова, ул. Грибоедова.

28 апреля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Кооперативной, ул. Василия Чаговца и в с. Н.Пищаное.

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.