В Сумах поймали мотоугонщиков Патрульные задержали 4 мужчин, которые предположительно похитили мотоцикл.

Сообщение о краже на улице Тургенева патрульные получили ночью, 22 апреля, около 2 часов. Заявитель пояснил, что некоторое время назад услышал грохот во дворе. Когда он вышел на улицу, то увидел открытую дверь в сарае и отсутствие своего мотоцикла «Ява».

На улице стражи порядка заметили следы от мотоцикла, которые тянулись под рекой. Пройдя около 2 километров, патрульные обнаружили похищенное транспортное средство, которое было спрятано в кустах и прикрыто ветками.

Ожидая следственно-оперативную группу, инспекторы услышали разговоры мужчин, которые шли в направлении скрытого мотоцикла. Заметив полицейских, компания из 4 мужчин бросились наутек. Одного из них патрульные задержали сразу, 3 других позже.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группу Сумского отделения полиции, которой передали 18-, 19-, и двух 17-летних ребят.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.