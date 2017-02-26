Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22321

В Сумах поймали мотоугонщиков

Патрульные задержали 4 мужчин, которые предположительно похитили мотоцикл.

Сообщение о краже на улице Тургенева патрульные получили ночью, 22 апреля, около 2 часов. Заявитель пояснил, что некоторое время назад услышал грохот во дворе. Когда он вышел на улицу, то увидел открытую дверь в сарае и отсутствие своего мотоцикла «Ява».

На улице стражи порядка заметили следы от мотоцикла, которые тянулись под рекой. Пройдя около 2 километров, патрульные обнаружили похищенное транспортное средство, которое было спрятано в кустах и прикрыто ветками.

Ожидая следственно-оперативную группу, инспекторы услышали разговоры мужчин, которые шли в направлении скрытого мотоцикла. Заметив полицейских, компания из 4 мужчин бросились наутек. Одного из них патрульные задержали сразу, 3 других позже.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группу Сумского отделения полиции, которой передали 18-, 19-, и двух 17-летних ребят.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

Право Угон
view counter

По тематике

Сегодня 10:41

За выходные полиция нашла и вернула владельцам похищенные автомобиль и мотоцикл

С начала нынешнего года в Сумах произошло десять незаконных завладений автомобилями, четыре машины уже найдены полицией и возвращены хозяевам. Только...

12.04.2017 08:58

Пограничники обнаружили прицеп, украденный в Бразилии

Утром 11 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили два прицепы к грузовым автомобилям,...

Патрульные нашли авто, которое угнали в Черкасской области
11.04.2017 09:51

Патрульные нашли авто, которое угнали в Черкасской области

8 апреля, около 19 часов, патрульные получили сообщение о подозрительном автомобиле Nissan Note, который длительное время стоит на улице Герасима...

27.03.2017 16:18

В Шостке полиция обнаружила автомобиль, который находился в угоне

Инспекторы полиции с дорожного надзора обнаружили в городе Шостка легковой автомобиль «БМВ», который числился как похищенный. Сейчас правоохранители проводят проверку...

26.02.2017 12:20

В Сумах военного, экс-сотрудника внутренней безопасности милиции задержали на угоне джипа

Сегодня, 26 февраля, около 3.20 на ул. Ивана Сирко, 25 сработала сигнализация в джипе «Ссангйонг Кайрон» местного жителя, который был...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.