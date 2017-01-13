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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59266

В Сумах ночью повредили сразу два кофейных автомата

За несколько часов патрульные задержали 2 компании, которые повредили кофейные автоматы.

21 апреля, около 21 часов, патрульные получили сообщение о том, что трое молодых людей в нетрезвом состоянии совершают хулиганские действия, а именно повреждают кофейный аппарат и разбрасывают мусор на улице Кооперативной. Через несколько минут патрульные уже были на месте происшествия. Увидев инспекторы, ребята сразу же начали убегать. Однако, их попытка оказалась неудачной, ведь их задержали полицейские.

Для установления личности патрульные доставили ребят в помещение Сумского отдела полиции, где выяснилось, что они являются несовершеннолетними, поэтому инспекторы сразу же вызвали их родителей.

Примерно через час патрульные задержали еще трое мужчин, которые повредили кофейный аппарат на улице Ильинской. Все они были в состоянии алкогольного опьянения, свою вину не признавали, но все указывало на их причастность к повреждению имущества. Стражи порядка доставили их в Сумское отделение полиции.

Право Хулиганство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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