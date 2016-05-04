В Сумах составили программу празднования 8-9 мая В Сумах составили программу празднования Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

О мерах, которые состоятся по этому случаю в начале мая в городе, рассказали на брифинге 25 апреля заммэра Сум Степан Пак и замначальника отдела культуры и туризма Людмила Пехова.

8 мая, когда сумчане вместе со всей Украиной будут отмечать День памяти и примирения, в полдень в областной филармонии состоится концертная программа «Згадаймо все. Пам’ятаємо всіх», а вечером у памятного знака жертвам нацистских концлагерей, который расположен возле школы № 8, - акция «Перша хвилина миру».

Следующий день, 9 мая, начнется возложением цветов к могиле погибших польских воинов, могил погибших в зоне АТО и братской могилы «Мати-Батьківщина». После этого горожан ждут у Мемориала Славы на митинг-реквием «І подвигам не буде забуття». Сумчане смогут посетить выставку военной техники и принять участие в молодежной спортивной программе, которые состоятся на Театральной площади.

Также в этот день жителей и гостей города приглашают в областную филармонию на концерт «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», в Театр для детей и юношества - на литературно-музыкальную композицию «Листи, обпалені війною», в Альтанку - на концертную программу «Незабутні мелодії».

Завершится день праздничным концертом «В серцях і піснях – пам’ять про війну».

Кроме этого, с 3 по 10 мая мероприятия соответствующего направления будут проходить в учреждениях городской централизованной библиотечной системы, а 5 мая - в школах областного центра.