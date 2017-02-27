Городские власти не собираются ремонтировать Боровую Петиция сумчан «Капитальный ремонт дороги по ул. Боровая (Химгородок)» получила отрицательный ответ городских властей.

«Капитальный ремонт дороги по ул. Боровая (Химгородок) (начиная от ул. Парковой и до ул. Римского-Корсакова).

Дорога по всей улице, где ездят маршрутки просто в ужасном состоянии, ее полностью никогда не ремонтировали, а только латали, после зимы, естественно, она будет в плохом состоянии.

Просьба обратить на это внимание и отремонтировать полностью дорогу на ул. Боровая, которая давно требовала полноценного ремонта», - писал сумчанин Расенко Денис Иванович. Петиция набрала 267 подписей горожан.

Ответ на электронную петицию:

«На вашу петицию о капитальному ремонту дороги по ул. Боровая (от ул. Парковая до ул. Римского-Корсакова) сообщаем, что на сегодняшний день титульный список сформирован. Первоначально в 2017 году выполняются работы на объектах, по которым разработана проектно-сметная документация в 2016 году и переходные объекты.

Ваши предложения по капитальному ремонту дороги по ул. Боровая (от ул. Парковая до ул. Римского-Корсакова) будут учтены и вынесены на рассмотрение депутатского корпуса Сумского городского совета.

При положительном решении вопроса капитальный ремонт будет выполнен в 2018 году».