Городские власти не собираются ремонтировать Боровую

«Капитальный ремонт дороги по ул. Боровая (Химгородок) (начиная от ул. Парковой и до ул. Римского-Корсакова).
Дорога по всей улице, где ездят маршрутки просто в ужасном состоянии, ее полностью никогда не ремонтировали, а только латали, после зимы, естественно, она будет в плохом состоянии.
Просьба обратить на это внимание и отремонтировать полностью дорогу на ул. Боровая, которая давно требовала полноценного ремонта», - писал сумчанин Расенко Денис Иванович. Петиция набрала 267 подписей горожан.
Ответ на электронную петицию:
«На вашу петицию о капитальному ремонту дороги по ул. Боровая (от ул. Парковая до ул. Римского-Корсакова) сообщаем, что на сегодняшний день титульный список сформирован. Первоначально в 2017 году выполняются работы на объектах, по которым разработана проектно-сметная документация в 2016 году и переходные объекты.
Ваши предложения по капитальному ремонту дороги по ул. Боровая (от ул. Парковая до ул. Римского-Корсакова) будут учтены и вынесены на рассмотрение депутатского корпуса Сумского городского совета.
При положительном решении вопроса капитальный ремонт будет выполнен в 2018 году».
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