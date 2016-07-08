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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07450

В Сумах появился еще один памятник коту

Сегодня, 25 апреля, на крыше дома по пер. Институтском установили фигуру кота.

Фото выложил в фейсбуке бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.

«Георгий Церетели и Руслан Мовчан - авторы новой визитки Сум - кот на крыше», - написал он.

Общество Владимир Быков Дом на костях Памятник Памятник коту Статуя Фигура
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«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
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CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
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«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
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«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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