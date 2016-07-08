В Сумах появился еще один памятник коту Сегодня, 25 апреля, на крыше дома по пер. Институтском установили фигуру кота.

Фото выложил в фейсбуке бывший главный архитектор Сум Владимир Быков. «Георгий Церетели и Руслан Мовчан - авторы новой визитки Сум - кот на крыше», - написал он.