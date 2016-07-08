В Сумах появился еще один памятник коту

Фото выложил в фейсбуке бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.
«Георгий Церетели и Руслан Мовчан - авторы новой визитки Сум - кот на крыше», - написал он.
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Некоторые вещи являются поистине уникальными и бесценными, а особенно это касается произведений искусства....
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