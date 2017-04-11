Сумские копы поймали виновников пожара После время пожара патрульные обнаружили 2 мужчин с предметами неизвестного происхождения.

23 апреля, около 00.30 минут, патрульные получили сообщение о пожаре на улице Горького.

На месте происшествия работали несколько бригад ГСЧС. Сильный огонь перекинулся на соседний гараж, чем нанес повреждений автомобилю «Таврия», который там находился.

Через полчаса на улице Троицкой, патрульные увидели 2 мужчин, которые подозрительно себя вели и что-то переносили.

Во время поверхностной проверки у одного из них стражи порядка обнаружили балаклаву, фонарик и зажигалку, а у другого - металлическую емкость с остатками горючего. При этом одежда обоих 18-летних мужчин был в пятнах от горючего. Сами же граждане путались в показаниях и заметно нервничали.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.