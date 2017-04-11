Сумские работодатели уплатили 350 миллионов единого взноса С начала 2017 поступления единого взноса на общеобязательное социальное страхование от работодателей Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов составили 349,1 миллионов гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений единого взноса увеличилось на 94 миллиона (то есть на 36,9%).

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумах напоминают, что единый взнос для всех плательщиков (кроме льготных категорий) установлен в размере 22% и он подлежит обязательной уплате независимо от финансового состояния плательщика.

Налоговики акцентируют внимание, что в сегодняшних условиях существенно возросли требования к надлежащему оформлению наемных работников и значительно повышена степень ответственности работодателей, которая предусматривает применение штрафных санкций за использование нелегального труда, неуплату налогов и непредставление информации по наемникам.