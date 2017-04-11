На Сумщине будут судить горе-разбойников До 12 лет лишения свободы грозит горе-разбойникам, которые пытались ограбить семью на Белопольщине.

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего ранее судимого гражданина Грузии и 37-летнего украинца, которые обвиняются в совершении разбойного нападения на жителей Белопольского района.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением жилье) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что трое мужчин заранее спланировали разбойное нападение на семью Д. Реализуя свой замысел, злоумышленники 20 января 2017 года прибыли из г. Харьков к своему знакомому в Белополье. Тщательно подготовившись к преступлению, 30 января 2017 года примерно в 18.20, надев на головы балаклавы, они проникли в домохозяйство на Белопольщине. Дождавшись, пока во двор заедет сын хозяина дома, злоумышленники, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, и ножом, требовали передачи материальных ценностей. На шум из дома выбежали его отец и мать, хозяева начали сопротивляться нападающим и звать на помощь. Горе-разбойники пытались убежать, однако двое из них были задержаны сотрудниками полиции, местонахождение третьего в настоящее время устанавливается.

Как сообщил начальник Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Сергей Бондаренко, по ходатайству прокуратуры задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, им грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.