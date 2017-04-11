Сумские копы задержали воров, которые украли мобилку «Пожалуйста, помогите, меня только обокрали!» - с таким сообщением 23 апреля, около 18 часов, к патрульным обратилась за помощью сумчанка.

Во время разговора заявительница рассказала, что она стояла у магазина, чтобы приобрести товар на улице Шевченко.

Вдруг к ней обратилась небезразличная прохожая и сообщила, что видела, как 2 незнакомца незаметно извлекли из ее куртки мобильный телефон и исчезли с места правонарушения. Потерпевшая указала стражам порядка вероятное направление движения мужчин и их приметы.

Оперативно среагировав на сообщение, уже через несколько минут патрульные обнаружили неизвестных на улице Ярослава Мудрого. Заметив инспекторов, мужчины ускорили шаги и, нервничая, бросили какой-то предмет на землю.

Патрульные догнали и задержали их. Обследовав прилегающую территорию, инспекторы обнаружили мобильный, который узнала заявительница.

Для дальнейшего установления всех обстоятельств инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.