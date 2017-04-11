В Сумах из поезда выпал парень Житель Сум с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

По собственной неосторожности он упал на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области. пишет Спецкор.

Несчастный случай произошел на железнодорожном вокзале в городе Сумы. 24-летний парень упал из вагона поезда на пути. В это время поезд никуда не двигался.

По предварительной информации, произошло это из-за собственной неосторожности молодого человека. В результате падения парень получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многочисленные повреждения.

Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. По факту работники полиции проводят проверку.