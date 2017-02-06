Завтра в Сумы приедет сборная Украины

Пока главная команды страны готовится в Конча-Заспе. А уже завтра, 27 апреля, приедет в Сумы, где 3 мая проведет поединок против чехов. Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 19.00.
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В июне в Сумах пройдет матч женской сборной Украины по гандболу....
В Сумах состоится седьмой турнир по гандболу памяти Владимира Галенина....
3-4 февраля ГК СумДУ принимал на паркете легкоатлетического манежа полтавское Динамо....