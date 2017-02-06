Завтра в Сумы приедет сборная Украины 23 апреля сборная Украины по гандболу начала тренировочный сбор в рамках сборов перед майскими играми против Чехии в отборе на чемпионат Европы-2018.

Пока главная команды страны готовится в Конча-Заспе. А уже завтра, 27 апреля, приедет в Сумы, где 3 мая проведет поединок против чехов. Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 19.00.