В Сумах горела хрущевка Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные спасли двух человек и пять эвакуировали.

25 апреля в 15:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании балкона квартиры в 5-этажном жилом доме на ул. К. Зеленко в г. Сумы. Звонили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 5 минут пожарные прибыли на вызов. Они установили, что горение происходит на балконе квартиры на третьем этаже дома. Лестничную площадку и соседние с очагом пожара помещения, а также верхние этажи были сильно задымлены. В связи с этим спасатели вывели в аппаратах для защиты органов дыхания двух пожилых жителей третьего этажа (мужчину 1936 и женщину 1948 года рождения), которые звали на помощь со своих балконов. Также была проведена эвакуация 5 пожилых жителей верхних этажей в безопасное место на улицу. Параллельно происходило тушения пожара с улицы (с помощью ручной выдвижной лестницы) и в квартире. Из-за сильного задымления в доме пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза распространения пламени на другие комнаты квартиры, а также на соседние балконы.

В 16:18 пожарные локализовали возгорание, в 16:27 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Окончательная причина пожара устанавливается.