Сумские резервисты отправились на сборы Из Сумской области более 200 человек отправились к местам проведения сборов, которые будут проходить с 26 апреля в течение месяца на военных полигонах.

Резервисты привлекаются к проведению учений в составе своих боевых бригад. Это 58 отдельная мотопехотная и 128 отдельная горнопехотная бригады. За время проведения сборов резервисты восстановят боевые навыки по тактической и тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, специальной медицинской и инженерной подготовке, пройдут боевое слаживание в составе боевых подразделений.

Напомним, что резервисты ВС Украины - это граждане Украины, которые в добровольном порядке проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины и других военных формированиях на основании контракта. Основной задачей военного резерва является повышение и поддержание военной обученности граждан с целью выполнения задач по защите государства на профессиональном уровне. Резервисты проходят подготовку в своем подразделении в должности, согласно контракту, и привлекается к участию во всех наиболее значимых мероприятиях боевой подготовки (боевой стрельбе, тактических учениях). При этом сроки проведения собрания командир воинской части заранее согласовывает с резервистом и его работодателем. Во время прохождения службы резервистам гарантируются соответствующие социальные гарантии, возможность карьерного роста по службе и получения очередных воинских званий. Резервистам ежегодно выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с воинским званием, по результатам выполнения программы подготовки. Также резервистам возмещают компенсацию за проезд к месту прохождения сборов и обратно и осуществляют выплату суточных (в соответствии с воинских званий). Служба в резерве это почти единственная возможность одновременно строить гражданскую и военную карьеру.