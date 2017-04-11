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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18157

На Сумщине единщики заплатили в бюджет 700 миллионов

В течение января-марта текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 701,5 млн гривен.

Это на 29 %, или почти на 157 млн грн больше запланированного. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко.

По его словам, уплата единого взноса выросла и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Если в первом квартале прошлого года было уплачено 529,3 млн грн, то в этом году сумма поступлений выросла на 172,2 млн гривен.

«Поступление единого взноса на общеобязательное социальное страхование выросли благодаря увеличению размера минимальной заработной платы. В частности, в марте текущего года уплачено 257,3 млн грн ЕСВ, дополнительно поступило почти 45,7 млн гривен», - рассказал Алексей Мазуренко, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Общество Налоги
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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