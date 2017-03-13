Сумской легкоатлет стал лучшим в Варшаве Уроженец Сумщины Дмитрий Лашин выиграл 10-километровый забег в рамках Orlen Warsaw Marathon.

Дмитрий Лашин победил с результатом 29.02 мин., оставив в одной и двух секундах позади кенийцев Джоэля Майна Мванги и Доминика Маило Мусиими соответственно.

«Соперников у меня здесь было пятеро: 3 кенийца, поляк и соотечественник Саша Матвийчук. Все очень сильные и претендовали на первые места», - рассказал Лашин журналистам «Жесткой атлетики». А по подготовке и цели на этот сезон добавил: «У меня была проблема, я долго не мог нормально тренироваться в полную силу. Последний месяц удалось сделать хорошие тренировки, но не ожидал, что пробегу здесь хорошо. Это был контрольный старт перед чемпионатом Украины. Он показал, что я хорошо готов. Я очень рад, что форма хорошая. Впереди Кубок Европы. Цель этого сезона для меня - набрать максимальное форму, чтобы получить медаль Кубка Европы в беге на 10000 метров в Минске».