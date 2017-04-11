В Белополье 11-летний парень попал под колеса

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.
46-летний житель Сум ехал по улице, неожиданно на дорогу выбежал парень. Водитель автомобиля «Volkswagen» пытался затормозить, но не успел.
В результате ДТП 11-летний парень получил ушиб мягких частей головы и закрытый перелом костей правой голени. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение Белопольской ЦРБ. Сейчас школьник находится под наблюдением медиков.
Автомобиль правоохранители отправили на штрафплощадку и устанавливают все причины ДТП.
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