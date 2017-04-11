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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34112

В Белополье 11-летний парень попал под колеса

Произошло ДТП 25 апреля вечером на одной из автодорог в Белополье.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

46-летний житель Сум ехал по улице, неожиданно на дорогу выбежал парень. Водитель автомобиля «Volkswagen» пытался затормозить, но не успел.

В результате ДТП 11-летний парень получил ушиб мягких частей головы и закрытый перелом костей правой голени. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение Белопольской ЦРБ. Сейчас школьник находится под наблюдением медиков.

Автомобиль правоохранители отправили на штрафплощадку и устанавливают все причины ДТП.

Право Дтп
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