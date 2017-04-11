На Сумщине полиция выясняет происхождение почти 7 тонн газолина Вблизи пгт Липовая Долина инспекторы дорожного надзора местного отделения полиции остановили автомобиль марки «ЗИЛ-431412» с цистерной.

За рулем грузовика находился 28-летний житель Полтавской области. Молодой человек пояснил, что в цистерне перевозит газовый конденсат общим объемом 6677 литров.

Во время проверки сопроводительных документов на груз у правоохранителей возникли сомнения в подлинности предъявленной водителем товарно-транспортной накладной, поскольку в документе был указан иной товар.

Сейчас в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) проводятся соответствующие проверки, которые должны выяснить происхождение и законность груза газолина. Машина до окончания следственных действий помещена на штрафплощадку Липоводолинского отделение полиции, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.