В Сумах не разминулись «Ланос» и «Москвич»

По словам очевидцев, водитель за рулем «Дэу» выезжал с парковки, но не убедился, что сзади нет машин, пишет СТС.
В результате столкновения автомобили имеют незначительные механические повреждения. Водители не пострадали.
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