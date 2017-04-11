В Сумах не разминулись «Ланос» и «Москвич» Сегодня, 26 апреля, на улице Малиновского у Строительного колледжа столкнулись «Москвич» и «Дэу Ланос».

По словам очевидцев, водитель за рулем «Дэу» выезжал с парковки, но не убедился, что сзади нет машин, пишет СТС. В результате столкновения автомобили имеют незначительные механические повреждения. Водители не пострадали.