Профессор СумГУ награжден Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе 21 апреля в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялись торжества в связи с Международным днём интеллектуальной собственности.

Во время мероприятия состоялось награждение победителей Всеукраинского конкурса «Изобретение года». Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе был награждён профессор кафедры военной подготовки Сумского государственного университета полковник Анатолий Иосифович Деревянчук.

Перед началом церемонии аудитория (а это украинские изобретатели, рационализаторы, специалисты сферы интеллектуальной собственности) заслушала поздравления с праздником от Президента Украины Петра Порошенко, который подчеркнул важность поддержки инновационного вектора для страны и необходимости развития и совершенствования государственной системы правовой охраны ИС.

Каждая разработка изобретателей Вооруженных сил Украины, которая сегодня проходит быстрый цикл воплощения в жизнь, направленная на повышение обороноспособности нашей страны и обеспечения мирного проживания ее жителей, а каждое изобретение, созданное для украинской армии, является шагом к победе.