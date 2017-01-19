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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Профессор СумГУ награжден Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе

21 апреля в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялись торжества в связи с Международным днём интеллектуальной собственности.

Во время мероприятия состоялось награждение победителей Всеукраинского конкурса «Изобретение года». Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе был награждён профессор кафедры военной подготовки Сумского государственного университета полковник Анатолий Иосифович Деревянчук.

Перед началом церемонии аудитория (а это украинские изобретатели, рационализаторы, специалисты сферы интеллектуальной собственности) заслушала поздравления с праздником от Президента Украины Петра Порошенко, который подчеркнул важность поддержки инновационного вектора для страны и необходимости развития и совершенствования государственной системы правовой охраны ИС.

Каждая разработка изобретателей Вооруженных сил Украины, которая сегодня проходит быстрый цикл воплощения в жизнь, направленная на повышение обороноспособности нашей страны и обеспечения мирного проживания ее жителей, а каждое изобретение, созданное для украинской армии, является шагом к победе.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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