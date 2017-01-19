Профессор СумГУ награжден Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе

Во время мероприятия состоялось награждение победителей Всеукраинского конкурса «Изобретение года». Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе был награждён профессор кафедры военной подготовки Сумского государственного университета полковник Анатолий Иосифович Деревянчук.
Перед началом церемонии аудитория (а это украинские изобретатели, рационализаторы, специалисты сферы интеллектуальной собственности) заслушала поздравления с праздником от Президента Украины Петра Порошенко, который подчеркнул важность поддержки инновационного вектора для страны и необходимости развития и совершенствования государственной системы правовой охраны ИС.
Каждая разработка изобретателей Вооруженных сил Украины, которая сегодня проходит быстрый цикл воплощения в жизнь, направленная на повышение обороноспособности нашей страны и обеспечения мирного проживания ее жителей, а каждое изобретение, созданное для украинской армии, является шагом к победе.
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