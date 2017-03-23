В Сумах нашли труп пропавшего месяц назад без вести сумчанина

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства, сведения к ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Алексей Моисеенко, сегодня, 26 апреля 2017 года, сотрудниками полиции получена информация о том, что в районе ул. Нахимова г. Сумы закопан труп человека.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, обнаружила труп мужчины с признаками насильственной смерти, тело которого было замотано в два куска ковра. В ходе следствия оперативно установлено, что потерпевшим является 40-летний местный житель, который пропал без вести больше месяца назад. Кроме того, установлено, что к убийству причастен ранее неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшего.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, потенциальный подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему ст. 208 УПК Украины и сообщения о подозрении в умышленном убийстве. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
На Сумщине беременная женщина заказала убийство собственного мужа, его жизнь оценила в две тысячи гривен....
Оперативники Сумского отдела полиции за трое суток раскрыли убийство 39-летней сумчанки и задержали подозреваемых в нем мужчину и женщину....
В квартире одного из домов на улице Ремесленной в городе Сумы 27 марта вечером было обнаружено тело 39-летней женщины с...
За убийство и кражу вещей жертвы житель Конотопа приговорен к 13 годам лишения свободы....
7 лет проведет за решеткой мужчина, который лишил жизни свою бывшую сожительницу....