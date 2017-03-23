В Сумах нашли труп пропавшего месяц назад без вести сумчанина По подозрению в убийстве человека задержан неоднократно судимвй сумчанин.

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства, сведения к ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Алексей Моисеенко, сегодня, 26 апреля 2017 года, сотрудниками полиции получена информация о том, что в районе ул. Нахимова г. Сумы закопан труп человека.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, обнаружила труп мужчины с признаками насильственной смерти, тело которого было замотано в два куска ковра. В ходе следствия оперативно установлено, что потерпевшим является 40-летний местный житель, который пропал без вести больше месяца назад. Кроме того, установлено, что к убийству причастен ранее неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшего.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, потенциальный подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему ст. 208 УПК Украины и сообщения о подозрении в умышленном убийстве. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.