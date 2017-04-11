Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59601

Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы в маршрутках

На четверг, 27 апреля, назначено заседание исполкома Сумского горсовета.

На заседание выносится среди прочих 10 проектов решений о повышении стоимости проезда в городских маршрутках. В среднем стоимость, на которой настаивают перевозчики, составляет 5 грн.

Заседание пройдет в малом (синем) зале Дома советов по пл. Независимости, 2. Начало в 13.00.

Экономика Подорожание проезда
view counter

По тематике

24.04.2017 10:38

В Сумах власти не хотят считать пассажиропоток перед повышением тарифов

Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины сообщает, что проведение обследований пассажиропотока в городе Сумы должно предшествовать пересмотру тарифов на...

21.04.2017 09:53

В Сумах будут повышать тарифы на маршрутки

Во вторник, 25 апреля, планируется заседание исполкома Сумского горсовета....

20.04.2017 12:30

В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн

К мэру Ахтырки поступили обращения от частных перевозчиков города с просьбой повысить с 1 мая тариф на проезд пассажиров на...

18.04.2017 12:00

Сумские маршрутчики просят повысить тарифы

Сегодня, 18 апреля, сумские перевозчики пришли пожаловаться на аппаратное совещание в мэрию....

12.04.2017 16:20

Перевозчики в Ахтырке хотят повысить тариф

11 апреля в Ахтырке состоялось заседание транспортной комиссии....

Новости

В Сумах из поезда выпал парень (обновлено)
Сегодня 12:44
В Сумах перекрыли дорогу голодные машиностроители
Сегодня 18:00
Из-за сильного ветра спасатели призывают сумчан быть осторожными
Сегодня 17:55
На Ямпольщине хотят создать опорную школу
Сегодня 17:44
В Сумах маршрутка протаранила легковушку 1
Сегодня 17:42
На Сумщине обнаружили уклонение от налогов на 1 миллион
Сегодня 17:11
Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы в маршрутках
Сегодня 16:59
Профессор СумГУ награжден Дипломом за выдающиеся достижения в изобретательской работе
Сегодня 16:41
В Сумах не разминулись «Ланос» и «Москвич»
Сегодня 16:09
В Сумах нашли труп пропавшего месяц назад без вести сумчанина
Сегодня 15:52
В Сумах вспомнили трагедию Чернобыля
Сегодня 15:45
На Сумщине полиция выясняет происхождение почти 7 тонн газолина
Сегодня 15:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.