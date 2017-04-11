Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы в маршрутках На четверг, 27 апреля, назначено заседание исполкома Сумского горсовета.

На заседание выносится среди прочих 10 проектов решений о повышении стоимости проезда в городских маршрутках. В среднем стоимость, на которой настаивают перевозчики, составляет 5 грн.

Заседание пройдет в малом (синем) зале Дома советов по пл. Независимости, 2. Начало в 13.00.