Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы в маршрутках

На заседание выносится среди прочих 10 проектов решений о повышении стоимости проезда в городских маршрутках. В среднем стоимость, на которой настаивают перевозчики, составляет 5 грн.
Заседание пройдет в малом (синем) зале Дома советов по пл. Независимости, 2. Начало в 13.00.
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