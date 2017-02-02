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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44167

На Ямпольщине хотят создать опорную школу

Депутаты первой, и пока единственной громады на Ямпольщине, приняли решение создать опорное заведение - Дружбовский учебно-воспитательный комплекс - общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение на базе школы №1.

Таким образом, громада имеет отныне в структуре образования одну опорную школу и два филиала: Дружбовский 1-2 степеней и Чуйковскую 1 степени.

В учебном заведении учится сейчас 25 учеников и воспитывается 22 ребенка дошкольного возраста. С ними постоянно работают 9 учителей и 2 воспитателя. Не считая технических работников.

Общество Дружбовская ОТГ Опорные школы Ямпольский район
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«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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