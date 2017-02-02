На Ямпольщине хотят создать опорную школу Депутаты первой, и пока единственной громады на Ямпольщине, приняли решение создать опорное заведение - Дружбовский учебно-воспитательный комплекс - общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение на базе школы №1.

Таким образом, громада имеет отныне в структуре образования одну опорную школу и два филиала: Дружбовский 1-2 степеней и Чуйковскую 1 степени.

В учебном заведении учится сейчас 25 учеников и воспитывается 22 ребенка дошкольного возраста. С ними постоянно работают 9 учителей и 2 воспитателя. Не считая технических работников.