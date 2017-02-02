На Ямпольщине хотят создать опорную школу

Таким образом, громада имеет отныне в структуре образования одну опорную школу и два филиала: Дружбовский 1-2 степеней и Чуйковскую 1 степени.
В учебном заведении учится сейчас 25 учеников и воспитывается 22 ребенка дошкольного возраста. С ними постоянно работают 9 учителей и 2 воспитателя. Не считая технических работников.
Пять из них находится в объединенных территориальных громадах....
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