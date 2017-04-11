Сумские патрульные посетили несколько школ 26 августа патрульные посетили несколько учебно-воспитательных заведений.

Первыми полицейских встретили воспитанники СОШ №6. Инспекторы поговорили со школьниками о безопасном поведении на дороге и напомнили ПДД. Полицейские рассказали о том, что необходимо быть внимательными на проезжей части и как правильно ее пересекать. Патрульные отметили, что соблюдение ПДД - это залог безопасности на дороге. Напоследок дети с удовольствием ознакомились с полицейским снаряжением, которое находилось в служебном автомобиле.

Через час патрульных уже ждали в СОШ № 22. Целевой аудиторией визита стали школьники 7-11-х классов. Дети спрашивали полицейских об интересных и опасных случаях службы, а также имели возможность посидеть в патрульном автомобиле.

Для участия в эстафете, посвященной Дню гражданской защиты, патрульных пригласили в ООШ «Свято-Николаевская школа». Дети разных возрастов отвечали на вопросы по знанию ПДД, а патрульные оценивали их уровень знаний оценками.

Напоследок, инспекторы посетили воспитанников ООШ №7, которые продемонстрировали высокий уровень правосознания и знания ПДД.