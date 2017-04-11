В Сумах маршрутка протаранила легковушку

ДТП произошло на проспекте Курском. По словам очевидцев, легковушке сильно смяло капот. Столкновение произошло «лоб в лоб». Сейчас на месте аварии уже работают патрульные. Подробности ДТП выясняются, пишет СТС.
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lexa
Что за бред? маршрутка стояла на светофоре в своей полосе, и как она могла протаранить? Или заглавие поменяйте или факты подтвердите