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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:429141

В Сумах маршрутка протаранила легковушку

Сегодня, 26 апреля, около 17:00, маршрутка №18 влетела в автомобиль «BMW».

ДТП произошло на проспекте Курском. По словам очевидцев, легковушке сильно смяло капот. Столкновение произошло «лоб в лоб». Сейчас на месте аварии уже работают патрульные. Подробности ДТП выясняются, пишет СТС.

Право Дтп
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Комментарии

Alex
lexa
Сегодня 21:41

Что за бред? маршрутка стояла на светофоре в своей полосе, и как она могла протаранить? Или заглавие поменяйте или факты подтвердите

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