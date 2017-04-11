В Сумах маршрутка протаранила легковушку Сегодня, 26 апреля, около 17:00, маршрутка №18 влетела в автомобиль «BMW».

ДТП произошло на проспекте Курском. По словам очевидцев, легковушке сильно смяло капот. Столкновение произошло «лоб в лоб». Сейчас на месте аварии уже работают патрульные. Подробности ДТП выясняются, пишет СТС.