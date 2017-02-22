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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55199

Из-за сильного ветра спасатели призывают сумчан быть осторожными

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просит сумчан при сильном ветре быть осторожными на улице и дома.

Как отмечают в отделе со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии, днем 27 апреля по городу и области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с.

При штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15-20 и даже 30 м/с, отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения рекомендует придерживаться основных правил техники безопасности.

Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо все окна в доме или квартире плотно закрыть. При особо сильных ветрах (ураганах) можно заклеить их полосками скотча по диагонали стекла (буквой Х), это убережет от осколков, если ветер выбьет стекло.

С незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).

Оказавшись на улице в шторм, следует держаться подальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередач, а также деревьев.

Нельзя подходить к оборванным проводам и предметам (деревьям), раскачивающимся от ветра.

Когда очень ветрено, необходимо укрыться в ближайшем здании (это может быть магазин, библиотека, торговый центр, подъезд дома, кинотеатр) или природном укрытии до его стихания.

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автотранспорт. Также особо опасные гнилые и старые деревья, а также те, что растут одиночно.

Дома лучше прятаться подальше от окон (в туалете и ванной, коридоре, встроенном шкафу). Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

При срыве крыши (если это, например, одноэтажный дом), нужно спрятаться под столом, в шкафу, ванной комнате и других подобных местах.

Общество Непогода
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