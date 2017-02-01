В Сумах перекрыли дорогу голодные машиностроители

Они перекрыли проезжую часть ул. Металлургов возле заводоуправления с требованием погасить 5-месячную задолженность по зарплате.
Работники предприятия непрерывно ходили по пешеходному переходу, затрудняя движение автомобилей.
Компания «Рустави Азот», специализирующаяся на выпуске химических удобрений, разместила в Сумском НПО заказ на производство коленчатого вала к поршневому компрессору...
ПАО «Сумское НПО» подписало ряд договоров на производство деталей и приспособлений к центробежным насосам АЦНА 25-180, эксплуатирующихся на атомной электростанции...
ПАО «Сумское НПО» находится на завершающем этапе выполнения заказа для ПАО «Укрнефть», предусматривающего поставку 16-метровой регенерационно-испарительной колонны К-2, которая будет...
В конце января в ПАО «Сумское НПО» приступили к испытаниям двух вакуумных водокольцевых насосов типа ВВН-50/0,2Н....
Константин Григоришин уступил часть своего российского бизнеса Евгению Гинеру....