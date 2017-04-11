Сумские пограничники обнаружили авто с несоответствием номеров

26 апреля во время проверки в пункте пропуска «Екатериновка» микроавтобуса марки «Opel Vivaro» 2005 года выпуска украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничники обнаружили расхождение номера кузова транспортного средства с номером, который указан в регистрационном документе.
Еще один микроавтобус марки «Renault Trafic» 2002 года выпуска молдавской регистрации, также с несоответствием номера кузова, обнаружили сегодня ночью в пункте пропуска «Бачевск». Покидал на нем Украину гражданин Молдовы.
На водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.
Транспортные средства установленным порядком передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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