Сумские пограничники обнаружили авто с несоответствием номеров В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Катериновка» и «Бачевск» пограничники Сумского отряда в очередной раз обнаружили транспортные средства с несоответствием номеров кузовов.

26 апреля во время проверки в пункте пропуска «Екатериновка» микроавтобуса марки «Opel Vivaro» 2005 года выпуска украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничники обнаружили расхождение номера кузова транспортного средства с номером, который указан в регистрационном документе.

Еще один микроавтобус марки «Renault Trafic» 2002 года выпуска молдавской регистрации, также с несоответствием номера кузова, обнаружили сегодня ночью в пункте пропуска «Бачевск». Покидал на нем Украину гражданин Молдовы.

На водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Транспортные средства установленным порядком передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.