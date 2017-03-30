В Конотопе решили переформировать самооборону из-за пророссийских акций 26 апреля в помещении Конотопского горсовета состоялось собрание патриотических сил, организаций, объединений, депутатов городского совета и общественных активистов из-за обострения общественно-политической ситуации со стороны пророссийски настроенных политических сил.

Поводом для собрания стала конференция движения Виктора Медведчука «Украинский выбор», которую организовали в одном из кафе города. В частности, присутствующие заявляли, что в Конотоп были завезены «титушки», перед которыми была цель дестабилизировать ситуацию. Кроме того, говорили о том, что подобные конференции пророссийских сил - первый звонок перед большими провокациями, пишет ТопКонотоп.

Так как подобная конференция была проведена в Конотопе, присутствующие приняли решение переизбрать руководство Конотопской самообороны. Также представители патриотических сил рассмотрели предложение забыть междоусобицы и объединить усилия с целью недопущения в городе провокаций со стороны пророссийских сил.

Напомним, 26 апреля в Конотопе мэр сорвал собрание партии кума Путина.