В Конотопе решили переформировать самооборону из-за пророссийских акций

Поводом для собрания стала конференция движения Виктора Медведчука «Украинский выбор», которую организовали в одном из кафе города. В частности, присутствующие заявляли, что в Конотоп были завезены «титушки», перед которыми была цель дестабилизировать ситуацию. Кроме того, говорили о том, что подобные конференции пророссийских сил - первый звонок перед большими провокациями, пишет ТопКонотоп.
Так как подобная конференция была проведена в Конотопе, присутствующие приняли решение переизбрать руководство Конотопской самообороны. Также представители патриотических сил рассмотрели предложение забыть междоусобицы и объединить усилия с целью недопущения в городе провокаций со стороны пророссийских сил.
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