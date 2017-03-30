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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40232

В Конотопе решили переформировать самооборону из-за пророссийских акций

26 апреля в помещении Конотопского горсовета состоялось собрание патриотических сил, организаций, объединений, депутатов городского совета и общественных активистов из-за обострения общественно-политической ситуации со стороны пророссийски настроенных политических сил.

Поводом для собрания стала конференция движения Виктора Медведчука «Украинский выбор», которую организовали в одном из кафе города. В частности, присутствующие заявляли, что в Конотоп были завезены «титушки», перед которыми была цель дестабилизировать ситуацию. Кроме того, говорили о том, что подобные конференции пророссийских сил - первый звонок перед большими провокациями, пишет ТопКонотоп.

Так как подобная конференция была проведена в Конотопе, присутствующие приняли решение переизбрать руководство Конотопской самообороны. Также представители патриотических сил рассмотрели предложение забыть междоусобицы и объединить усилия с целью недопущения в городе провокаций со стороны пророссийских сил.

Напомним, 26 апреля в Конотопе мэр сорвал собрание партии кума Путина.

Политика Конотоп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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