«Барса» переиграла киевлян 26 апреля в Сумах «Барса» принимала киевскую команду «ДЮСШ-15».

Игра в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд U-19 первой лиги прошла на стадионе Футбольного центра «Барса».

Подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова за счет голов Тарабары и Расторгуева сумели добиться победы со счетом 2:1.

Теперь сумчане имеют в своем активе 29 очков и по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице.