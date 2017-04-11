«Барса» переиграла киевлян

Игра в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд U-19 первой лиги прошла на стадионе Футбольного центра «Барса».
Подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова за счет голов Тарабары и Расторгуева сумели добиться победы со счетом 2:1.
Теперь сумчане имеют в своем активе 29 очков и по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице.
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