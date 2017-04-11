«Виктория» вылетела из кубка Украины

Местная «Виктория» принимала «Новую полицию» из Кропивницкого. Как и неделю назад, сильнее были «копы» 2:1, что позволило им уверенно выйти в полуфинал турнира.
26 апреля в Сумах «Барса» принимала киевскую команду «ДЮСШ-15»....
Новый сезон открыли кубковым матчем 22 апреля....
22 апреля «Виктория» из Николаевки играла в 13-ом туре чемпионата Украины среди аматоров....
19 апреля в Житомире сумская «Барса» играла с местным МФК «Житомир» в рамках 13-го тура первенства Украины по футболу среди...
Сегодня, 19 апреля, в Кропивницком прошла первая игра ¼ финала кубка Украины по футболу серди аматоров....