«Виктория» вылетела из кубка Украины 26 апреля в Николаевке прошел ответный четвертьфинал Кубка Украины среди аматоров.

Местная «Виктория» принимала «Новую полицию» из Кропивницкого. Как и неделю назад, сильнее были «копы» 2:1, что позволило им уверенно выйти в полуфинал турнира.