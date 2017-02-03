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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54193

В Сумах показывают жизнь за решеткой через объектив

В Конгресс-центре СумГУ открылась выставка «Ґрати через об’єктив».

Экспозиция создана в рамках проекта «Построение гражданского общества путем налаживания сотрудничества между властью и общественностью в предоставлении услуг по ресоциализации молодежи, оказавшейся в конфликте с законом». Проект разработала и реализовала Сумская благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД». А поддержали - Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, управления молодежи и спорта облгосадминистрации, Конгресс-центр СумГУ, Агентство продвижения «Сумы», городской центр досуга молодежи, художественная галерея прихода Благовещения Пресвятой Девы Марии.

«Начиная с 2014 года, наша организация работает с молодежью, оказавшейся в конфликте с законом и отбывает наказание без лишения свободы. Поэтому идея создания фотовыставки имеет основания реальной детской жизни до и после совершения преступления. Надеюсь, что выставка будет интересна специалистам Сумщины, работающих с молодежью, ведь ее цель - профилактика правонарушений и формирование мотивации избегания совершения преступлений молодым поколением », - сообщила председатель правления Сумской благотворительной организации «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Ольга Беленецкая.

Автор работ - молодой фотограф-документалист Артур Назаров. Для осмотра представил 21 фотографию. Снимал в Сумской исправительной колонии № 116 и Сумском СИЗО.

«Довольно часто представители молодого поколения живут мифами о жизни за решеткой. Именно поэтому, создавая данные фотосюжеты, мы хотели максимально показать реальность жизни под наблюдением», - отметил фотограф.

Выставка будет работать до 30 апреля.

Общество Выставка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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