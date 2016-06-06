В сумском воздухе превышены санитарные нормы по пыли, диоксиду азота и формальдегиду Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за март текущего года.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.

На протяжении марта отобрано и проанализировано 1058 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации пыли и диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,4 раза, формальдегида - в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций ни одной примеси не зафиксировано.

По сравнению с февралем выросла среднемесячная концентрация пыли и формальдегида, уровень загрязнения диоксидом азота уменьшился, а диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом азота и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в марте не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в марте составлял по городу 12-13 мкР/ч, и не превышает допустимых значений.