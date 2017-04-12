Сумские пограничники обнаружили авто с 300 кг мясопродукции

В ходе реализации заранее полученной оперативниками информации о возможной противоправной деятельности, общий пограничный наряд во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Миропольское и российским Поповка обнаружил автомобиль марки «УАЗ» украинской регистрации.
В автомобиле и вблизи него правоохранители вообще насчитали 9 мешков с мясом и салом, которые правонарушители, скорее всего, намеревались незаконно переместить на территорию России.
Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности. Обнаруженный автомобиль вместе с грузом мясопродукции, общий вес которой составил более 330 килограммов, в установленном порядке переданы работникам фискальной службы, сообщает госпогранслужба.
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