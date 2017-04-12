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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22156

Сумские пограничники обнаружили авто с 300 кг мясопродукции

26 апреля недалеко от границы с Россией оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с пограничниками Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» предотвратили незаконное перемещение через границу мясопродукции.

В ходе реализации заранее полученной оперативниками информации о возможной противоправной деятельности, общий пограничный наряд во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Миропольское и российским Поповка обнаружил автомобиль марки «УАЗ» украинской регистрации.

В автомобиле и вблизи него правоохранители вообще насчитали 9 мешков с мясом и салом, которые правонарушители, скорее всего, намеревались незаконно переместить на территорию России.

Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности. Обнаруженный автомобиль вместе с грузом мясопродукции, общий вес которой составил более 330 килограммов, в установленном порядке переданы работникам фискальной службы, сообщает госпогранслужба.

Право Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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