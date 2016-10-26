Сумские студенты отличились на Всеукраинской универсиаде 25-26 апреля в легкоатлетическом манеже СумГУ проходил турнир по дзюдо в рамках Всеукраинской универсиады.

Награды на домашнем татами завоевали студенты СумГУ. В весовой категории до 81 кг Александр Черкай стал лучшим, а Дмитрий Цюх занял третье место. В весе до 100 килограммов «серебро» завоевал Семен Ракита, среди «супертяжей» звание чемпиона завоевал Андрей Колесник.

Студент Сумского педунивереситета Игорь Шостак (до 90кг) занял пятое место.

Во второй день спортсмены Сумщины получили семь наград. «Золото» в весе 73 кг завоевал студент СумГУ Геворг Манукян. Серебряные медали в копилку команды области добавили Артем Хомула (73 кг, СумГУ), Андрей Колесник (абс, СумГУ) и Мария Скорая (57 кг, ГНПУ). «Бронзу» Сумщине принесли Василий Сампан (66 кг, СумГУ), Александр Моисей (66 кг, ГНПУ) и Анжела Титоренко (52 кг, СумГУ).